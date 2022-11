Dans un interview avec le quotidien sportif Record, le président de la Fédération de handball, Seydou a réitéré sa confiance au coach Yacine Messaoudi et compte le garder pour la CAN 2024 au Cap-Vert.

« C’est un entraîneur qui vient d’arriver à la tête de cette sélection. Yacine Messaoudi a démarré avec la préparation de cette CAN. En 2021, au Cameroun, c’est Frédéric Bougeant qui était le coach. Aujourd’hui, c’est Yacine Messaoudi. Nous allons tout faire pour le garder, parce qu’il entame un travail. Et je disais sur lui, dans le journal L’Équipe de la semaine dernière : «Yacine Messaoudi et Pablo Morel sont les deux entraîneurs identifiés par la Fédération française de handball et les acteurs du handball français pour prendre le relais de Olivier Krumbholz à la tête de la sélection de France».

Ça veut dire que ce n’est pas un petit entraîneur. Yacine Messaoudi découvre l’Afrique, il découvre la Coupe d’Afrique des nations, il nous ramène à la Coupe du Monde et il faut que l’on ce travail dans le cadre d’un projet, parce que je suis dans les logiques de projets sur 4 ans pendant lesquels il nous faut bâtir une équipe très forte. En 2024, ce sera au Cap Vert, à côté de chez nous, donc nous nous préparons pour gagner cette CAN à Praia. Mais il faudra bien travailler, nous renforcer et nous ouvrir. Ce sera le chantier de la Fédération. », nous dit Seydou Diouf.

Avec Record