Les Orange ont réussi une belle entrée à la Coupe du Monde 2022 en battant le Sénégal (2-0). Un match où il fallait se concentrer du début à la fin selon le défenseur Nathan Ake.

Une victoire avec deux buts, un clean sheet, les Pays-Bas ont bien maîtrisé leur sujet pour leur entrée en lice. En zone mixte, le défenseur Nathan Ake a expliqué la clé de ce succès. La concentration de bout en bout !

«On a fait un bon match. C’était dur. On savait qu’il fallait rester concentré durant tout le match et c’est un bon début. De notre côté, on a beaucoup joué le ballon. On savait déjà que le Sénégal est très fort en contre-attaque, les joueurs sont rapides donc il fallait rester concentré. Et derrière on savait qu’on avait la capacité de mettre des buts avec le pouvoir offensif qu’on a » a déclaré le joueur de 27 ans en zone mixte.

wiwsport.com