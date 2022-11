Le Mexique et la la Pologne se sont quittés sur un score nul et vierge à l’issue de leur premier match en Coupe du Monde dans le Groupe C, celui de l’Argentine, battue par l’Arabie Saoudite.

Voilà le deuxième match nul vierge de la journée ! Après le 0-0 entre la Tunisie et le Danemark, c’est un tour de du Mexique et de la Pologne de se neutraliser ce mardi au Stade 974. Un résultat qui arrange l’Argentine après sa défaite surprenante contre l’Arabie Saoudite (1-2). Durant une première partie de rencontre très animée, mais avec peu d’occasions, Mexicains et Polonais n’ont pu débloquer la situation.

De retour aux vestiaires, le match a redémarré avec le même rythme. Mais ce sont les Polonais qui se montraient beaucoup plus entreprenant, sous la houlette notamment de Robert Lewandowski. Justement, l’attaquant du FC Barcelone avait la balle dans les pieds pour ouvrir le score à la 58e minute. Accroché par Héctor Herrera dans la surface mexicaine, l’ancien du Bayern Munich obtenait logiquement un penalty.

Mais le meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise se loupe sur sa tentative… enfin c’est plutôt l’excellent Memo Ochoa qui repousse le tir avec un sublime arrêt. Au final, aucune des deux équipes n’arrivera à battre le portier adverse. Ainsi, après son succès contre l’Argentine, l’Arabie Saoudite prend seule la tête du Groupe C, devant le Mexique et la Pologne. L’Albiceleste est bien dernière de la poule.

