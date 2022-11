Piégée d’entrée, la France a brillamment réussi en s’en sortir contre l’Australie (4-1), ce mardi, pour son premier match à la Coupe du Monde, Qatar 2022.

En réussissant parfaitement leur entrée en matière, les Champions du Monde en titre entament bien la défense de leur titre remporté l’été 2018, en terres russes. Opposée à l’Australie pour son premier match dans cette Coupe du Monde, la France s’est pourtant faite peur, comme lors de la dernière édition. Les Bleus ont concédé l‘ouverture du score dès la la 9e minute après un beau but de Craig Godwin.

Blessé sur l’action du but, Lucas Hernandez cédait sa place à son frère, Theo, à la 13e minute. Mais ces deux coups durs n’ont pas fait beaucoup douter la bande à Didier Deschamps. Au contraire, les Français ont très vite réagi en additionnant les occasions de but. Mais ce ne sera qu’à la 27e minute qu’ils se feront récompensés en égalisant sur un coup de tête d’Adrien Rabiot, idéalement servi par Theo.

Après cette réalisation, Ousmane Dembélé et ses partenaires ont accentué leur domination. Ils iront jusqu’à prendre logiquement l’avantage à la 32e. C’est Olivier Giroud qui vient conclure une délicieuse action. En seconde période, les Socceroos se font éteindre par un but de Mbappé (3-1, 68e) et un doublé de Giroud (4-1, 71e) qui, avec 51 buts, rejoint Thierry Henry au tableau du meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

À l’arrivée, c’est donc une belle et convaincante victoire d’une équipe française qui n’a pourtant pas semblé jouer à son meilleur niveau. Du coup, sur le plan comptable, les Bleus prennent déjà seuls la tête de leur groupe après le match nul vierge entre le Danemark et la Tunisie (0-0). Pour la prochaine journée, samedi, les Français vont en découdre face aux Danois. Un choc qui promet évidemment de faire des étincelles.

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙧𝙚́𝙪𝙨𝙨𝙞𝙚 ! 👌

Les Bleus lancent de la plus belle des manières leur Coupe du Monde 🔥 🇫🇷4-1🇦🇺 | #FRAAUS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/I8ORIZn2pc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 22, 2022

