Battus d’entrée par les Pays-Bas, les Lions auront seulement la nuit pour regretter les deux buts encaissés. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers reprennent le travail ce soir pour préparer leur prochaine sortie.

Il faudra rapidement oublier la défaite et se concentrer sur le second match qui opposera le Sénégal au Qatar vendredi prochain. Aliou Cissé et ses hommes s’apprêtent à disputer cette rencontre importante pour les Lions qui doivent se reprendre et se hisser sur le classement du groupe A où ils se trouvent à la 3e position.

Une séance d’entraînement est prévue ce mardi à 13h Gmt au Duhail Hall Sports. C’est d’ailleurs l’heure du match pour la prochaine sortie des Lions. Retenons que les joueurs Cheikhou Kouyate, Abdou Diallo et Fode Ballo-Toure sont blessés.

