La 3ème ronde du Championnat d’Afrique individuel Ils jouer seniors en jeu de dames s’est joué hier lundi au Palais des sports de Bamako au Mali. Dimanche, pour le compte de la 2ème ronde, Bassirou Ba et Ndiaga Samb ont annulé. Par contre, Abdoulaye Der a perdu.

Auteurs tous les 3 d’un nul lors de la 1ère ronde, Bassirou Ba, Ndiaga Samb et Abdoulaye Der ont connu des fortunes diverses hier lors de la 2ème ronde disputée au Palais des sports de Bamako au Mali. Si Bassirou Ba et Ndiaga Samb ont annulé respectivement devant les Maliens Ladji Camara et Ngolo Coulibaly, Abdoulaye Der a concédé une défaite face à un Congolais Luette Réagine.

Pour le compte de la 3ème ronde prévue hier, lundi 15h00, Bassirou Ba tentera de décrocher sa toute première victoire face à L’Ivoirien Ano Adonis Denos Joachim. Idem pour Ndiaga Samb qui sera aux prises avec sa bête noire Guinéen Moussa Camara. Ce dernier l’a battu par le passé à 2 reprises au Championnat d’Afrique. Ce duel sera une belle occasion pour le champion du Sénégal 2022 de mettre fin à cette poisse.