L’Arabie Saoudite a créé la grosse sensation en ce début de la Coupe du Monde en dominant l’un des grands favoris de cette édition, l’Argentine. Les Saoudiens ont mis la barre très haut, renversant l’Albiceleste de Messi (2-1).

À la tête de cette sélection, Hervé Renard le technicien français deux fois vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire a expliqué son système mis en place pour faire tomber les champions d’Amérique latine : « On a une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. Jouer devant notre défense et attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Paredes », a expliqué l’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas, au micro de beIN Sports.

Derrière au marquoir après 45 minutes, l’Arabie saoudite a réussi à déjouer tous les pronostics en inversant la tendance, Hervé Renard et ses troupes ont frappé le coup parfait : « En deuxième période, ils se sont fait taquiner à la mi-temps, je leur ai dit : c’est bien, vous avez bien trottiné en première période. Et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois ». L’Arabie saoudite est provisoirement leader du groupe C et affrontera la Pologne, samedi prochain.

