Quel onze face aux Pays-Bas ? C’est l’équation d’Aliou Cissé ce lundi pour son entrée en lice dans la Coupe du monde, alors qu’il fait face à des forfaits de dernière minute notamment au poste d’arrière gauche.

Il y a un mois, Aliou Cissé avait les idées claires sur son plan de jeu et les hommes à utiliser notamment face à son premier adversaire, la Hollande. Mais, depuis quelques heures, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le champion d’Afrique adepte de la constance et de la continuité. Dorénavant, El Tactico déjà privé de Sadio Mané, devra s’adapter aux profils qui sont à sa disposition et y trouver des clés tactiques. La première épreuve ? Composer un onze pour faire face aux Pays-Bas.

Après une semaine de séances d’entraînement, les Lions ont fini de prendre la température de Doha et s’engagent dans la compétition, ce lundi après-midi. Pour ce choc, le coach Cissé fait face à la grande équation posée par l’indisponibilité de Ismail Jakobs non qualifié par la FIFA et l’incertitude autour de Fodé Ballo Touré blessé et pour qui tout indique un forfait pour ce premier match. Le renfort de Moussa Ndiaye sera certainement trop court physiquement pour pouvoir jouer, donc Aliou Cissé devra innover en défense.

Et pour garder son équilibre, coach Cissé devrait miser sur une charnière centrale Kalidou Koulibaly-Pape Abou Cissé. Sur les côtés, l’indiscutable Youssouf Sabaly devrait rester sur son couloir droit et la solution du chef pourrait être Abdou Diallo au poste d’arrière gauche.

Dans l’entrejeu, El Tactico misera sur l’expérience en donnant sa confiance au trio Nampalys-Gana-Kouyaté. Les trois cadres auront le grand défi de contrer le secteur de jeu le plus prisé des Hollandais. En attaque, Ismaïla Sarr sera à gauche, à la place de Sadio Mané et Krépin Diatta sera à droite pour soutenir Boulaye Dia en pointe. Le tout dans un système de 4-3-3 pour faire face au 3-5-2 habituel des Oranje.

Le onze probable des Lions face aux Pays-Bas

Edouard Mendy – Abdou Diallo, Pape Abou Cissé, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté – Ismaila Sarr, Krépin Diatta, Boulaye Dia

