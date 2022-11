Krépin Diatta a évoqué la première défaite des Lions face à aux Pays-Bas ce lundi pour le compte de la première journée du groupe A.

Remplacé à la 74e minute par Aliou Cissé pour faire entrer Nicolas Jackson, Krépin Diatta n’a pas été étincelant face aux Pays-Bas ce lundi lors du deuxième match du groupe A entre le Sénégal et les Pays-Bas (0-2). Il a ainsi analysé la défaite des Lions en zone mixte tout en confiant que l’équipe a commis des erreurs qui se sont payés cash.

« Je pense qu’on a fait le match qu’il fallait et le contenu a été bon dès les premières minutes jusqu’à la 85e. On a poussé cette équipe, essayé de les faire mal, les faire sortir de leur zone de confort. C’est sur de petits détails qu’on a pris le premier but puis le deuxième. Au moins, on méritait de partir avec un point. On a respecté les consignes, on s’est battu comme on a pu mais au final on a pêché sur ces deux erreurs qui ont fait basculer le match » a t’il regretté.

L’ailier de l’AS Monaco d’ajouter : « Il y’a eu bon gardien en face qui a fait de bons arrêts, il faut le souligner. Le réalisme peut aider à faire basculer le match. On l’a vu avec eux, ils ont saisi leurs opportunités. Et c’est un axe de travail qu’on doit continuer à travailler. Mais on a répondu présent sur le terrain. et eux-mêmes auraient été satisfaits de rentrer avec un point ».

Par ailleurs, les Lions doivent vite se remettre d’aplomb puisqu’ils jouent le pays hôte dés ce vendredi. Un match qui s’annonce déjà comme une finale pour ces deux équipes qui ont perdu leurs premières rencontres sur le même score (2-0).

