Entré à la place d’Abdou Diallo sorti sur blessure, Ismail Jakobs s’est montré déçu du résultat obtenu face aux Pays-Bas (0-2).

Les Lions sont tombés lors de leur entré en lice dans la Coupe du monde contre les Pays-Bas. Les hommes d’Aliou Cissé ont ainsi été dominé par une équipe néerlandaise réaliste. Miné par les blessures, le Sénégal a procédé a plusieurs changements dont celui d’Abdou Diallo remplacé à la 62e minute par Ismail Jakobs qui a réglé ses problèmes administratifs.

Auteur d’une prestation plutôt convaincant, le latéral monégasque n’a pas empêcher la défaite 2-0 des Lions. En zone mixte, Jakobs a fait

« Je pense que globalement on a réalisé un bon match aujourd’hui et particulièrement en première période ou on a été très bon. Au final, on est très déçus du résultat. En seconde période on a beaucoup souffert car les Pays-Bas nous ont beaucoup pressé. Ensuite après avoir encaissé le premier but, le match est devenu plus ouvert et on a pris le deuxième » a expliqué Ismail Jakobs.

L’international sénégalais a aussi abordé le prochain match des Lions déjà crucial contre le pays organisateur , le Qatar vendredi prochain. » Après le match d’aujourd’hui , je pense qu’on peut être confiant pour battre le Qatar. Mais aucun match n’est facile en coupe du monde » a t’il confié.

