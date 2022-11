Alors qu’il s’apprête à les retrouver dans la plus grande compétition, le jeune milieu de terrain avait signé une prestation XXL face aux Pays-Bas, lors du Mondial U17 de 2019.

Ce lundi 21 novembre (16h00 GMT), l’Equipe Nationale du Sénégal, Championne d’Afrique, fait son entrée en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 2022. Face aux Pays-Bas, les hommes d’Aliou Cissé, qui feront bien évidemment sans Sadio Mané – comme durant toute la compétition -, doivent se transcender et bien affuter leurs armes pour assurer leur première sortie afin de ne pas déjà se compliquer la tâche quant à la suite.

Dans ce but de vouloir bien entamer cette troisième campagne en phase finale de la plus grande et plus belle des compétitions du ballon rond, les Lions pourront peut-être compter sur un joueur qui, dans un passé récent, à fait forte impression face aux Pays-Bas : Pape Matar Sarr. Figure tutélaire des Lionceaux U17 lors du Mondial de la catégorie en 2019, le milieu de terrain de 20 ans avait illuminer contre les Oranje Juniors.

Opposés aux Néerlandais lors de la 2e journée de la phase de groupes dans la Poule A, les poulains de Malick s’étaient imposés sur la marque de 3 à 1 et devaient cette victoire renversante à un étincelant PMS, directement impliqué sur les trois buts sénégalais, avec un doublé et une passe décisive. On se rappelle notamment de cette frappe survoltant et surpuissante pour égaliser en tout début de seconde mi-temps.

Depuis cette compétition disputée au Brésil, Pape Matar Sarr s’est révélé aux yeux de plus d’un. Petit de gabarit et très offensif, il était également à cette période un excellent meneur de jeu et passeur. Un joueur avec un gros volume de jeu. En attaque, il était globalement dangereux partout, et pouvait enfoncer tous ses adversaires. Youri Regeer et Ian Maatsen en savent quelque chose depuis ce 30 octobre 2019.

Au moment du coup d’envoi de Sénégal – Pays-Bas pour cette Coupe du Monde au Qatar, qu’il soit titulaire ou pas pour cette rencontre, Pape Matar Sarr aura forcément en mémoire sa prestation contre les Jong Oranje. Le niveau n’est plus le même et les adversaires sont bien différents, mais quand il aura l’opportunité de fouler la pelouse d’Al Thumama Stadium, l’ancien pensionnaire de Génération Foot voudra démontrer qui reste le patron.

