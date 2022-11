Malgré une nette domination pendant plusieurs minutes, les Etats-Unis ont été accrochés par le Pays de Galles (1-1).

On assiste donc au premier match nul de cette Coupe du Monde. Après les victoires de l’Equateur contre le Qatar (2-0), de l’Angleterre face à l’Iran (2-0) et des Pays-Bas face au Sénégal (2-0), les Etats-Unis et les Pays de Galles n’ont fait caler le rythme pour leur retour dans la compétition. Américains et Gallois se sont quittés sur un score de parité (1-1). Ce qui permet à l’Angleterre de prendre seule la tête du groupe.

Les USA ont ouvert le score par l’intermédiaire de Timothy Weah un peu après la demi-heure de jeu après un bon service de Christian Pulisic (36e). Ce but est venu récompenser la domination territoriale des Américains, qui n’ont pas concédé la moindre occasion lors des 45 premières minutes. Le Pays de Galles ont obtenu un penalty logique. Gareth Bale s’est chargé de le transformer à 10 minutes de la fin (82e).

wiwsport.com