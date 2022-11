Face aux Pays-Bas, ce lundi (16h00 GMT), l’Equipe Nationale du Sénégal fait son entrée en lice à la Coupe du Monde. Les Lions vont démarrer avec le onze de départ attendu. Abdou Diallo occupera le poste d’arrière gauche.

Le premier onze de départ des Lions à la Coupe du Monde est désormais connu. Devant les incertitudes sur le côté latéral gauche, causées par le forfait de Fodé Ballo-Touré et inéligibilité d’Ismail Jakobs, Aliou Cissé a fait son choix. Comme attendu, le sélectionneur titularise Abdou Diallo. Ce qui fait donc que l’axe central sera formé par le capitaine Kalidou Koulibaly et Pape Abou Cissé. Youssouf Sabaly sera au poste de latéral droit

Au poste de gardien, c’est bien Edouard Mendy qui sera dans les cages. Dans son onze 4-3-3 habituel, tous les titulaires pressentis au milieu de terrain sont bien là. On aura donc le trio habituel avec Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye. Pour le reste, en attaque, Boulaye Dia est aligné au poste d’avant-centre. Le joueur de la Salernitana aura à ses côtés l’ailier droit Krépin Diatta et l’ailier gauche Ismaiila Sarr.

Le onze de départ des Lions

E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Abou Cissé, Diallo – Kouyaté, N. Mendy, Gana Gueye – Diatta, Dia, I. Sarr

