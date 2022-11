Après la défaite contre les Pays-Bas (0-2), Aliou Cissé est revenu sur la non-titularisation d’Ismail Jakobs. Le sélectionneur a notamment évoqué les soucis administratifs du joueur.

C’était la surprise dans la feuille de match mais également sur le terrain lors de Sénégal – Pays-Bas. Alors qu’il ne devait pas être disponible pour cette rencontre à cause d’un souci administratif sur son changement de nationalité, Ismail Jakobs a finalement été présent, après que le problème se soit réglé au « buzzer » entre la Fédération Sénégalaise de Football et la FIFA.

Le joueur de l’AS Monaco a vécu des dernières heures particulièrement éprouvantes. Néanmoins, il aura réussi son baptême de jeu en compétition officielle avec les Lions du Sénégal. Entrée dans l’heure de jeu pour remplacer un Abdou Diallo blessé, Jakobs a signé une bonne prestation au poste de latéral gauche. En conférence de presse, Aliou Cissé a été interrogé sur son cas.

« On a su à la dernière minute qu’il était éligible et pouvait jouer. A une heure avant le match, il n’était pas censé jouer cette rencontre. Donc, comme on a travaillé pendant toute la semaine avec une composition d’équipe avec Abdou Diallo à gauche, on ne pouvait pas changer à cinq minutes du début de match. Il (Jakobs) a fait une très, très bonne entrée », a déclaré le sélectionneur des Lions.

