Le sélectionneur des Lions ne connaît pas encore l’exactitude de la blessure subie par Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté.

En plus de la défaite d’entrée contre les Pays-Bas (0-2), le Sénégal a subi deux autres coups dur pour la suite de la Coupe du Monde. En effet, son arrière latéral gauche, Abdou Diallo, et son milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté, ont quitté leurs coéquipiers dans ce match blessé. Aliou Cissé a donné de leurs nouvelles.

« Abdou Diallo a un problème musculaire. Cheikhou Kouyaté s’est tordu la cheville. J’espère qu’il n’y a rien d’important. Pour l’instant, je ne peux pas encore m’avancer là-dessus. On fera le point demain (mardi) et on aura plus d’informations », a déclaré le sélectionneur des Lions en conférence de presse.

wiwsport.com