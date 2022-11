Lors de l’Open international de Yaoundé (18, 19 et 20 novembre), le Sénégal a réalisé la deuxième meilleure performance en s’offrant 4 médailles dont 3 en or. Monica Sagna (+78 kg), Abderrahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) ont fait retentir l’hymne national du Sénégal en terre camerounaise.

L’Open international de Yaoundé de judo s’est tenu ce week-end. En trois journées de compétitions, 152 athlètes venus de 21 pays de 3 continents ont rivalisé de talent. Au total, 102 hommes et 50 dames ont répondu présent lors de cette manifestation sportive inscrite dans le circuit qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Au terme des épreuves, l’équipe du Sénégal composée de 5 judokas a réalisé la deuxième meilleure moisson. Les Lions ont glané 4 médailles (3 médailles d’or) remportées par Monica Sagna (+78 kg), Abderrahmane Diao (-90 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg). L’Angola qui avait terminé à la première place du podium lors de l’Open de Dakar s’est maintenu en tête du classement général.

Les Palancas Negras ont réalisé la meilleure moisson avec 9 médailles : 4 or, 4 argent et 1 bronze. L’Afrique du Sud est arrivée troisième avec 5 médailles. Les Bafana Bafana ont glané 2 médailles d’or, 2 en argent et 1 de bronze. La Guinée (2 médailles d’or), et la Côte d’Ivoire (1 médaillé d’or) complètent le top 5 du classement général.

Avec Stades