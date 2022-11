En zone mixte, Kalidou Koulibaly a analysé la défaite des Lions face aux Oranje ce lundi avant d’évoquer la prochaine rencontre contre le Qatar.

« On a fait un bon match » a commencé par dire Kalidou Koulibaly à la fin de la rencontre. Le capitaine des Lions a analysé avec recul la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas (0-2) pour l’entrée en lice des champions d’Afrique.

« On a été vraiment pertinent dans le plan qu’on avait. C’est dommage qu’on ait pris ce but en fin de match parce qu’on avait vraiment les occasions pour marquer. C’est la loi de la coupe du monde on sait que les matchs se jouent sur les détails » a froidement analysé Kk.

Par ailleurs l’éternel débat a encore une fois été posé à savoir si le Sénégal était capable de gagner un grand rendez-vous sans Sadio Mané? Le capitaine des Lions confirme que l’absence de Sadio Mané s’est fait ressentir.

« L’absence de Sadio se fait ressentir mais je pense que ce sera le débat à chaque match du Sénégal. A nous de prouver qu’on peut jouer sans lui et de jouer pour lui aussi. Il aurait voulu être avec nous, c’est dommage. Maintenant, ce n’est pas le moment de chercher des excuses. Il faut continuer à travailler, à montrer de bonnes choses » a t’il confié.

Le défenseur des blues de Chelsea d’évoquer les prochaines rencontres contre le Qatar et puis l’Equateur qui décideront du futur des Lions dans cette compétition alors que l’effectif est minée par des blessures.

« On y croit tous. On sait que cela va être difficile il y’aura deux finales contre le Qatar d’abord. On va tout faire pour gagner ce match. Ensuite, on verra contre l’Equateur. Penser match après match et le prochain c’est le Qatar. Il faut d’abord analyser ce match parce qu’il y’a beaucoup de bonnes choses pour préparer le match contre le Qatar. On ne sait pas encore mais c’est quand même difficile de perdre encore deux joueurs. Déjà, qu’il nous manque Sadio, encore Abdou et Cheikhou… »

