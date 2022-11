Vainqueur du Qatar 2-0 en match d’ouverture de la Coupe du monde ce dimanche, l’Equateur s’est vu refusé un but d’entrée de match qui a fait débat et aussi du coté de L’Equipe.

Malgré sa belle prestation hier devant le Qatar dans le cadre du match ouverture de la Coupe du monde, l’Equateur a surtout beaucoup fait parler de lui avec son but refusé. En effet l’équipe sud américaine a scorer très vite à la 3e minute par Ener Valencia avant que l’arbitre du match n’invalide le but.

A première vue et même après plusieurs ralenti, il n’y avait pas hors jeu ni du passeur, ni du buteur Ener Valencia. Cependant quelques secondes plus tard avec l’aide de la VAR, Daniele Orsato a invalidé le but signalant une position de Hors jeu de Michael Estrada.

