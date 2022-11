Les Pays-Bas ont mis à terre les champions d’Afrique. L’équipe nationale du Sénégal, qui jouait son premier match dans cette Coupe du Monde a raté son entrée en matière, battue par l’équipe de Louis Van Gaal (2-0).

Dur, très dur pour les Lions du Sénégal, orphelins de Sadio Mané ! Dans cette rencontre tactique qui opposait le Sénégal et les Pays-Bas sur la pelouse du stade Al Thumama s’est terminé sur une défaite des Lions (2-0). Cody Gakpo et Davy Klaassen ont été les buteurs. Un mauvais départ des coéquipiers d’Ismaila Sarr qui ont perdu Abdou Diallo et Cheikhou Kouyate, sortis sur blessure. Ils devront se relever contre le pays hôte, le Qatar, match pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

Onze de Depart

Aliou Cissé n’a pas changé d’un iota du Onze de départ qui se dessinait. Comme annoncé par Wiwsport, Abdou Diallo a été placé à gauche, l’axe central formé par le capitaine Kalidou Koulibaly et Pape Abou Cissé, tandis Youssouf Sabaly occupe le côté droit. Au poste de gardien, sans surprise, Edouard Mendy est aligné. Le trident Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy et Idrissa Gueye continue le milieu. En attaque, Boulaye Dia est aligné au poste d’avant-centre, à ses côtés l’ailier droit Krépin Diatta et l’ailier gauche Ismaila Sarr.

Film du match