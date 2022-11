Pour son premier match dans cette Coupe du monde, le sélectionneur des Pays-Bas a presque lancé son onze habituel avec le même système 3-5-2. Annoncé incertain, Depay débutera le match sur le banc. L’équipe Oranje défie le Sénégal à 16h GMT.

Face aux Lions du Sénégal pour le compte de la première journée du groupe A, Louis van Gaal a maintenu son système habituel. L’ancien coach de l’Ajax qui a laissé Memphis Depay débuter le match sur le banc, s’appuiera sur Denzel Dumfries, pourtant annoncé incertain.

Dans les buts on retrouvera Andries NOPPERT. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk et Nathan AKE seront dans l’axe. Denzel DUMFRIES et Daley Blind occuperont les côtés avec comme rôle de pistons. Au milieu de terrain, De Jong et Berghuis en doubles pivots et Cody GAKPO avancée, BERGWIJN et Vincent Janssen en attaque

