Le coup de grâce a été porté par Davy Klaassen qui a marqué le deuxième but des Pays-Bas face aux Lions.

Les Lions n’ont pas pu égaliser et se sont fait corrigé par les néerlandais. En effet les hommes de Louis Van Gaal ont enfoncé le clou à la 98e minute de jeu par Davy Klaassen. Sur une contre attaque rondement menée par Memphis Depay, Klaassen reprend d’une volée à ras le sol le tir de l’attaquant du FC Barcelone et signe le second but des Oranje.

Le Sénégal est K.O et perd ainsi son premier match dans cette Coupe du monde 2022.