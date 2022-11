L’attaquant des Lions a réagi après la défaite d’entrée face aux Pays-Bas à la Coupe du Monde. Boulaye Dia s’est également prononcé sur la prochaine rencontre, contre le Qatar, également battu pour son premier match.

Boulaye Dia après la défaite contre les Pays-Bas (0-2) :

On savait que ce match allait être dur. On était prêts à fournir des efforts, à attaquer ensemble et défendre ensemble. On l’a bien fait jusqu’au premier but qui nous a fait mal. On est frustrés mais pas abattus. Il n’y a pas de raisons d’être abattus. On a fait le nécessaire. On n’a juste pas réussi à marquer.

S’il nous a manqué d’expérience contre les Pays-Bas ? Non, je ne pense pas. Il nous a manqué un peu de réussite. Le Qatar ? On va rapidement se projeter sur le prochain match. On va essayer de bien récupérer et garder la tête froide. Ce sera un match capital et il faudra gagner.

wiwsport.com