Serait-ce la raison qui se cache derrière la convocation surprise de Moussa Ndiaye ? En tout cas, l’étau se resserre autour du poste d’arrière gauche pour le sélectionneur national Aliou Cissé. Après le potentiel forfait de Jakobs, et la justesse de l’arrivée de Moussa Ndiaye, Fodé Ballo-Touré ne serait incertain pour le match de premier match des Lions, ce lundi.

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Aliou Cissé et ses hommes. Avec l’équipe nationale en septembre passé, il disputait deux matchs amicaux avec le Sénégal. Et en novembre 2022, il est convoqué pour disputer la Coupe du monde. Toutefois, sa naturalisation sportive tarde ! Le Sénégal a fait un appel pour sa demande de naturalisation du joueur ce qui explique que l’affaire est bloquée au niveau de la plus haute instance du football la FIFA.

Après le forfait définitif de Sadio Mané et l’indisponibilité de Jakobs lié à un souci administratif, c’est au tour de Ballo-Touré d’être incertain pour le match face aux Pays-Bas. Le défenseur de l’AC Milan ne s’est pas entraîné ce dimanche et aurait ressenti une gêne, a confié le vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow. Dès lors, Aliou Cissé devra penser à composer son équipe face aux Hollandais sans un vrai latéral gauche.

Pour autant, les solutions ne manquent pas pour El Tactico. Abdou Diallo, souvent compagnon de Koulibaly en charnière centrale, est habitué à jouer à ce poste lorsque son équipe est en panne à ce niveau. Défenseur polyvalent, Diallo pourrait pallier l’absence de latéral gauche si le forfait de Ballo-Touré se confirme. Avec cette option, Koulibaly coulisse sur le côté gauche de la charnière pour faire place à Kouyaté ou Formose Mendy.

Autre réaménagement tactique que Cissé pourrait faire pour combler le manque d’arrière gauche, c’est de positionner Sabaly à gauche et mettre Name ou Formose à droite. D’ailleurs, le latéral droit du Bétis a souvent joué à ce poste en équipe nationale, notamment lors de la dernière Coupe du monde, en Russie. Vu la polyvalence de la plupart de ces joueurs, Aliou Cissé ne devrait pas trop manquer de clés tactiques pour les absences dont souffrent son groupe. Réponse ce lundi au moment de composer son onze pour faire face aux Pays-Bas.

