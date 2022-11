La journée devait être belle pour le Qatar pour son premier match en Coupe du Monde sur ses terres. Sauf que l’Equateur lui a gâché la fête en s’imposant lors du match d’ouverture ce dimanche (0-2).

Un stade plein à craquer, sous les regards de l’Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, un spectacle de grande qualité de la part de l’Américain Morgan Freeman, la pression semblait déjà trop grande pour les hommes de Félix Sánchez Bas qui ont tremblé dès le coup d’envoi. Pour ce match d’ouverture de « sa » Coupe du Monde, le Qatar s’est donc logiquement incliné devant l’Equateur (0-2).

Cette rencontre a été entamé sous une vive polémique quand Enner Valencia se voyait refuser ce qui aurait été le premier but de la compétition après 5 minutes de jeu, pour une position de hors jeu. Mais à force de dominer des Qataris trop faibles, La Tri sera récompensée par l’ouverture du score à la 16e minute. C’est évidemment Valencia qui se fait justice en transformant un penalty.

Touchés, le Qatar reste sans réaction. Ce qui permet aux Equatoriens de gérer tranquillement leur avance. Mieux encore, les hommes de Gustavo Alfaro doubleront la mise dans la demi-heure de jeu par un coup de tête génialissime du capitaine et attaquant de Fenerbahçe, Valencia (31e) qui marque donc un doublé après avoir été idéalement servi par l’arrière latéral droit Angelo Preciado.

A 0-2 à l’issue des 45 premières minutes, on voyait difficilement le Qatar revenir dans ce match. Et ce ne sera pas le cas. Les Al-Annabi s’inclinent donc pour ce match d’ouverture, alors que l’Equateur signe une belle opération pour son retour dans la compétition. Ce lundi (16h00 GMT), le Sénégal et les Pays-Bas s’affrontent dans ce Groupe A pour définir le classement à l’issue de la 1re journée.

⏱ Ecuador take the points in our first game at #Qatar2022! @adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022

wiwsport.com