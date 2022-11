A la veille du match face aux Pays-Bas lors de la 1re journée de la phase de groupes de Coupe du Monde ans le Groupe A, le sélectionneur des Lions s’est présenté en conférence de presse.

Ce lundi 211 novembre (16h00 GMT), l’Equipe Nationale du Sénégal fera son entrée en lice dans la Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Privés de Sadio Mané pour toute la compétition, les Lions devront affûter leurs armes s’ils veulent contrer la bande à Louis van Gaal et leur bien huilé 3-5-2. Justement, Aliou Cissé s’est exprimé sur cette équation tactique des Néerlandais.

« Ces dernières années, on a eu à affronter beaucoup d’équipes qui jouent avec ce système de jeu. Je peux citer le Zimbabwe, le Cap-Vert ou encore la Guinée lors de la CAN. Ce sont des systèmes qu’on maîtrise, mais au-delà de ça, le plus important est de se focaliser sur nous-mêmes pour bien répondre face à cette équipe des Pays-Bas », a déclaré le sélectionneur des Lions.

