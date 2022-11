L’année 2022 de Reug Reug terminera t’elle sur les chapeaux de roue ? On aura la réponse plus tard. En tout cas, le Sénégalais ne se quitte plus avec les Russes. Après avoir dominé Batradz Gazzaev le 29 septembre dernier, « Djiné Thiaroye » réintégrera la cage du championnat ONE le 3 décembre.

A cette occasion, ce sera bien évidemment un Russe qui se dressera sur son chemin. En effet, Reug Reug, Oumar Kane de son vrai nom, affrontera Jasur Mirzamukhamedov dans la partie undercard de ONE 164 à Manille, aux Philippines, a annoncé la société. Il aura à cœur de bien finir son année 2022.

Your first look at the full fight card for ONE 164, headlined by the highly-anticipated ONE Strawweight World Title fight between Joshua Pacio and Jarred Brooks! Predictions?#ONE164 | Dec 3 | #ONEChampionship pic.twitter.com/w9PxlesA9S

