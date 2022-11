Après un début de saison poussif, le Casa Sports semble désormais retrouver ses meilleures sensations. Les hommes d’Ansou Diadhiou ont eu à démontrer ça ce samedi 19 novembre. En déplacement au Stade Mawade Wade de Saint-Louis, le Casa a en effet enchaîné un 2e succès d’affilée en s’imposant contre La Linguère.

Mais cette victoire a été acquise au bout du bout. Longtemps accrochés, les Champions en titre de Ligue 1 ont dû attendre les tous derniers instants pour trouver la marque. Il a fallu qu’Abdoulie Kassama transforme un penalty. Ainsi, le Casa Sports se maintient en tête du classement avec deux points d’avance sur son dauphin.

Guédiawaye FC et Jaraaf sur le podium, Diambars et Pikine perdent gros à l'issue de la 6e Journée de Ligue 1 🇸🇳 #LSFP

