Alors qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde, Krépin Diatta (23 ans, 26 sélections, 2 buts) a évoqué dans un entretien avec le site de la Ligue 1 française ses sensations depuis son retour de blessure, le Mondial et bien d’autres sujets.

Vous avez été éloigné des terrains pendant plus de six mois la saison dernière en raison d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche, avez-vous été inquiet concernant votre présence à la Coupe du monde ?

Non, le Mondial était encore loin, il y avait du temps pour me remettre. La déception était d’abord avec l’AS Monaco car nous étions en plein dans la saison (novembre 2021), et je savais que j’en aurai jusqu’à la fin de la saison. Il y avait de l’amertume. Ce qui m’a fait le plus mal a été de venir voir les matchs de mon équipe sans pouvoir aider mes coéquipiers. Mon objectif était d’être présent au début de la préparation de l’AS Monaco pour la saison 2022/23. Et j’y suis parvenu. Pour cela, le club m’a beaucoup aidé et j’ai mis toutes les chances de mon côté en travaillant sans relâche.

Ainsi, diriez-vous que vous êtes à 100% physiquement ?

Je me sens très bien. Cela fait même longtemps que je ne me suis pas senti dans une telle forme ! Je dirais que je reviens au niveau où je souhaite évoluer.

A l’amorce de votre première participation à une Coupe du monde, ressentez-vous de la pression avec votre sélection du Sénégal ?

Nous sommes champions d’Afrique en titre (février 2022) donc c’est normal que l’on soit attendus pour cette Coupe du monde. Mais nous devons rester humbles tout en ayant conscience de notre force. Tout reste encore à prouver sur le terrain. Notre groupe est difficile avec des équipes joueuses. Donnons-nous d’abord les moyens de sortir de ce groupe avec les Pays-Bas, l’Equateur et le Qatar.

Vous pourrez en tout cas compter sur le soutien inconditionnel de vos supporters…

L’esprit sénégalais, c’est de toujours être derrière son équipe. Que cela aille bien ou pas, ils croient en nous. Ils savent que nous avons une bonne équipe cette année. Cela a commencé en 2019 lorsque nous avons atteint la finale de la CAN. Au retour au pays, nous avions été fêtés comme si nous avions gagné. Cet engouement est une force pour l’équipe.

Quels sont les atouts des Lions de la Teranga pour ce Mondial ?

Nous avons de la chance d’avoir des cadres qui sont des joueurs de très haut niveau. Sadio Mané (annoncé forfait jeudi), Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy nous donnent la force de tout donner. A leur contact, on a envie de les écouter et de profiter de leur expérience. C’est déterminant pour nous, les plus jeunes joueurs.

Pouvez-vous nous parler de votre relation avec le sélectionneur Aliou Cissé ?

Elles est très bonne ! Lorsque j’ai été blessé, il a été le premier à m’appeler pour prendre de mes nouvelles. Il m’a dit : » Nous allons essayer de gagner la CAN pour toi parce que tu as tout fait pour l’équipe lors des qualifications « . Donc nous avons une belle relation tous les deux. C’est lui qui m’a lancé en sélection, je lui dois beaucoup ! Depuis la CAN, il prend souvent de mes nouvelles pour savoir comment je me sens, si tout se passe bien pour moi.

Krépin Diatta : « Ce serait dangereux de se dire qu'on est champions d'Afrique, on doit battre tout le monde » https://t.co/qUS98anzFm pic.twitter.com/MxnATGUnx6 — wiwsport (@wiwsport) November 13, 2022

Avec Ligue 1