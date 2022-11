C’est une grande page qui se tourne pour le Horoya AC. L’entraîneur sénégalais, Lamine Ndiaye, n’a pas souhaité prolonger son contrat et quitte ses fonctions.

Pour de bon ou pour de mauvais, le mois de novembre restera forcément dans l’histoire du Horoya AC. Entraîneur du HAC depuis novembre 2019, Lamine Ndiaye a décidé de quitter son poste ce mois-ci. Trois ans après son arrivée, le technicien aurait souhaité ne pas renouveler son bail qui a pris fin le 14 novembre dernier.

« Son contrat a expiré et il n’a pas souhaité continuer avec nous. Il a décidé de partir et nous acceptons sa décision et nous le remercions pour tout le travail fait au Horoya. Le club va se réunir très vite pour annoncer la marche à suivre », précise à Guinée Foot Info une source proche du club vainqueur à six reprises du Championnat guinéen.

L’ancien attaquant de l’US Rail a marqué l’histoire du Horoya AC. En huit ans, Lamine Ndiaye a remporté de nombreux titres avec le HAC qu’il a régulièrement qualifié dans les compétitions interclubs, dont la Ligue des Champions de la CAF. Désormais libre de tout contrat, le Sénégalais ne devrait pas manquer de propositions.

