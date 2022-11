Le portier des Lions aborde la Coupe du Monde très ambitieux après le sacre en Coupe d’Afrique.

Séjournant à Doha depuis quelques jours, les Lions du Sénégal disputent leur premier match à la Coupe du Monde ce lundi 21 novembre face aux Pays-Bas. Quelques jours avant le début de cette compétition, Edouard Mendy a accordé un entretien au site allemand Wett Basis. Le portier titulaire de l’Equipe Nationale a forcément été interrogé sur les ambitions des Lions au Qatar.

« Nous avons particulièrement faim, nous avons beaucoup de choses à prouver. Atteindre les huitièmes de finale devrait être l’objectif minimum. Après cela, tout est certainement possible », a déclaré le dernier rempart de Chelsea. Mais pour Edouard Mendy, la bande à Aliou Cissé doit d’abord se préparer et s’attendre à des confrontations difficiles durant la phase de groupes.

« En regardant notre groupe, on pourrait penser que nous avons été relativement chanceux. Mais ce ne sera toujours pas une tâche facile. Jouer le premier match contre les Pays-Bas ne sera en aucun cas une tâche agréable. À mon avis, ils font partie des grands favoris », a t-il indiqué. Sur le Qatar, d’après Mendy, « ne n’est jamais facile de s’affirmer devant le pays hôte. De plus, on ne sait presque rien du niveau de cette équipe et on ne connaît pas non plus vraiment leurs joueurs. »

« Si nous nous qualifions pour la phase à élimination directe, j’ai hâte de jouer contre les meilleurs au monde »

Enfin, concernant les adversaires du Sénégal, le Champion d’Afrique a également donné son point de vue sur l’Equateur. C’est une équipe forte physiquement. Nous ne devons pas les sous-estimer en aucun cas. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour passer en huitièmes de finale. Nous avons le potentiel de toute façon. » Interrogé sur les favoris de la compétition, Edouard Mendy n’a pas manqué à donner son avis.

« J’accorde une très grande importance au Brésil cette année, également parce que Neymar est en excellente forme au Paris Saint Germain et avec cette forme, il peut mener son équipe nationale au plus grand sommet. De plus, l’équipe nationale brésilienne est certainement particulièrement affamée car les derniers tournois n’ont pas été très réussis pour eux », a ajouté l’ancien du Stade Rennais.

« En phase de groupes, nous avons à faire face aux Pays-Bas, entre autres, qui ont des joueurs de classe mondiale tels que Frenkie De Jong, Virgil van Dijk et Memphis Depay. Si nous nous qualifions pour la phase à élimination directe, j’ai hâte de jouer contre les meilleurs au monde, que ce soit Neymar avec le Brésil, Lionel Messi avec l’Argentine ou l’équipe nationale d’Angleterre, où certains de mes coéquipiers jouent. »

wiwsport.com