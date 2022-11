À quelques heures de leur entrée en lice à la Coupe du Monde, les Lions ont été récompensés de leur qualification à ce Mondial 2022.

C’est le jackpot total pour les Lions, et c’est mérité. Après un long parcours entamé en septembre 2021 face au Togo, l’Equipe Nationale du Sénégal a officiellement obtenu sa qualification à la Coupe du Monde en mars 2022, à l’issue d’une double confrontation houleuse contre l’Egypte, qu’elle venait de battre en finale de Coupe d’Afrique, pratiquement deux mois plus tôt. Ce lundi 21 novembre, les hommes d’Aliou Cissé font leur entrée dans ce Mondial.

Mais avant d’en découdre face aux Pays-Bas, une rencontre autant difficile qu’important, Kalidou Koulibaly et ses partenaires se frottent les mains. En effet, à en croire les informations du quotidien sportif national RECORD, dans sa parution de ce samedi 19 novembre, les Lions auraient perçu une prime lucrative qui comprend et qualification et participation à cette Coupe du Monde. Ils auraient exactement reçu une enveloppe de 3 627 333 328 francs CFA.

Cette rondelette somme permettrait à chaque joueur ayant participé à la phase qualificative ou ayant été convoqué pour la phase finale d’empocher pas moins de 90 millions de francs CFA, d’autant plus que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) aurait « déboursé 780 millions d’euros en guise de primes de participation ». Tous les 26 joueurs convoqués pour cette Coupe du Monde auraient donc déjà mis 30 millions dans la poche.

Comme son noyau dur de joueurs, Aliou Cissé a également été récompensé de manière exceptionnelle. En effet, le sélectionneur aurait touché une prime à 200% par rapport à ses footballeurs, soit 18 millions de francs CFA. Les autres membres du staff, dont le sélectionneur l’adjoint, Régis Bogaert ou encore l’entraîneur des gardiens de but, percevraient quant à eux 90 millions de francs CFA. Après la réglementation de leurs primes, joueurs, sélectionneur et staff technique doivent désormais se pencher au but… la Coupe du Monde.

wiwsport.com