De la déception mais surtout beaucoup de regrets côté joueuses sénégalaises qui ont manqué de peu la médaille de bronze. Battues par le Congo (20-19) en match de troisième place, les Lionnes du Sénégal terminent leur campagne à domicile à la quatrième place.

Coude-à-coude au score au début de la rencontre, Diable Rouges et Lionnes du Sénégal ont mené une bataille équilibrée jusqu’à ce que les Congolaises se montrent plus agressives. L’avantage est du côté des visiteurs qui s’appuient sur une bonne gardienne. Le Sénégal revient à hauteur du Congo (6-6) et accélère pour reprendre les commandes du match. Après plusieurs tentatives manquées, les lionnes parviennent enfin à devancer les adversaires sur le tableau d’affichage, à 7 minutes de la mi-temps (6-7).

Les Congolaises qui n’ont pas dit leur dernier mot, s’appuient sur Fanta Diagouraga et sur les précieuses parades de leur gardienne égalisent à nouveau (8-8) avant de reprendre l’avantage (11-9), puis 12-10 à l’issue de la première demi-heure.

Au retour des vestiaires, les Congolaises installent une défense haute forçant les joueuses de Yacine Messaoudi à tirer de loin, sans véritablement inquiéter la gardienne en face. En parallèle, Toubissa enchaîne les mauvaises relances, les Diable rouges en profitent pour creuser l’écart à 4 points de plus (15-11). Le temps mort demandé par l’entraîneur aura fait du bien à ses joueuses. Ces dernières plus engagées réussissent à trouver des intervalles, jusqu’à revenir à un but (18-17). Mais les Congolaises vont profiter des largesses défensives des Lionnes pour reprendre les commandes. Comme face à l’Angola, le Sénégal a eu une opportunité de revenir au score mais la balle a été finalement mal négociée. Après avoir terminé 5 à la dernière CAN au Cameroun, les Lionnes ratent encore une fois le podium, elles terminent à la quatrième place, qualificative tout de même au prochain championnat du monde.

wiwsport.com