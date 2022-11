Alors que Sadio Mané va manquer la Coupe du Monde en raison d’une blessure, Seny Dieng évoque le forfait de l’attaquant.

Comme Kalidou Koulibaly ou encore Nampalys Mendy, Seny Dieng a également eu une énorme pensée pour Sadio Mané, opéré d’une blessure au péroné droit et officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Avant le début des Lions en Coupe du Monde face aux Pays-Bas, lundi 21 novembre, le portier de 27 ans se dit prêt avec ses partenaires et envoie un message au sujet de l’attaquant numéro 10 de la sélection.

« Ce qu’a dit Aliou Cissé au vestiaire ? Je ne vais pas beaucoup en parler. Nous sommes prêts. Nous nous entraînons dur. On est prêt pour le premier match. On se sent bien. L’absence de Sadio Mané ? C’est normal que ce soit dur, comme pour chaque nation qui manque un joueur comme Sadio Mané. Il est l’un des meilleurs au monde. On va se battre pour lui, pour nous, pour tout le pays et pour l’Afrique », confie Seny Dieng.

