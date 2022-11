À quelques heures du début du Sénégal à la Coupe du Monde face au Pays-Bas, Nampalys Mendy décline les ambitions des Lions.

Privée de Sadio Mané durant toute la compétition, l’Equipe Nationale du Sénégal devra bien s’armer pour réussir à belle Coupe du Monde. Ce, à commencer dès lundi prochain face aux Pays-Bas. Conscient de la difficulté d’affronter des Néerlandais invaincus sur les 15 derniers matchs au moment de s’engager dans la compétition, Nampalys Mendy reste confiant quant à voir lui et ses partenaires réussir une bonne entrée en matière.

« Les Pays-Bas sont une grande nation, ils sont dotés de joueurs de classe mondiale. Il va donc falloir hausser notre niveau et montrer qu’on n’est pas là pour rien. On sait à quel point c’est important de rentrer dans une compétition comme la Coupe du Monde. Ça peut donner beaucoup de confiance pour avancer dans la compétition si nous réussissons un bon résultat. On est focus sur ce premier match. On va tout donner pour faire un bon résultat », a déclaré le numéro 6 des Lions.

