L’attaquant sénégalais blessé au péroné a été contraint de déclarer forfait pour le mondial. Un véritable coup dur pour le Sénégal qui participera à sa troisième Coupe du Monde de son histoire sans son leader technique, Sadio Mané. Malgré qu’ils ont perdu, celui qui leur avait guidé vers leur premier titre de champions d’Afrique, les Lions se ne seront guerre déstabilisés.

Sadio Mané va finalement manquer à la joute mondiale suite à sa blessure au péroné qui a d’ailleurs nécessité une intervention chirurgicale. Une bien mauvaise nouvelle pour les champions qui font figure d’Outsiders dans cette compétition. Mais, l’espoir est permis selon Elhadji Diouf. Présent dans la tanière avec les Lions, l’ancien international sénégalais qui s’est prononcé sur le forfait de Sadio Mané, estimant que le groupe jouera pour l’attaquant du Bayern Munich.

« C’est une équipe qui joue depuis des années avec Sadio, je pense qu’ils ont envie de lui faire plaisir maintenant qui ne sera avec nous dans cette compétition. On va jouer pour lui et on va jouer pour la Nation et pour les amoureux du football », déclare-t-il. S’agissant de l’état d’esprit du groupe, Diouf précise que le moral est au beau fixe.

« Ils sont dans la continuité. « Parce qu’on est les champions d’Afrique. On garde le même état d’esprit depuis le début. Chacun se donne le meilleur de lui. C’est une coupe du monde, tout le monde a envie de bien faire. Ils sont conscients des attentes. Parce que le Sénégal est le porte drapeau de l’Afrique. Les gens ont envie de voir le Sénégal briller. Nous allons rester sur cette dynamique. Respecter nos adversaires, prendre les matchs les uns après les autres. Et faire le tout pour l’Afrique, le Sénégal soit fier de nous. On est des Lions, des soldats de la nation », ajoute l’ancien Lion. Le Sénégal effectuera sa première sortie dans cette Coupe du monde lundi prochain face aux Pays Bas.

wiwsport.com