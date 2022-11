Malgré plusieurs messages rassurants sur la blessure de Sadio Mané, d’ailleurs convoqué par Aliou Cissé, l’attaquant des Lions va manquer la Coupe du Monde qui se jouera au Qatar. Le leader technique des champions d’Afrique touché au péroné a tout de même pris cette mauvaise nouvelle avec beaucoup de philosophie.

À en croire Bacary Cissé, journaliste et conseiller du double ballon africain, Sadio Mané a accepté la nouvelle. « Il a pris la nouvelle avec philosophie comme on pouvait s’y attendre. Sadio Mané est un musulman pratiquant et n’est pas euphorique. On est toujours en contact, j’étais allé le voir, il voulait, croyait fermement à sa participation à cette coupe du monde. Il voulait vraiment jouer sa partition, aider son équipe. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. C’est un croyant, il a pris ça avec philosophie et la page est tournée. Il a accepté les décisions des médecins, finalement opéré avec succès. C’est un footballeur professionnel, il est derrière l’équipe, derrière le staff, il encourage des partenaires », a-t-il déclaré au micro de nos confrères de Dakaractu.