A trois jours du choc face aux Pays-Bas, Kalidou Koulibaly s’est présenté en zone mixte ce vendredi. Le capitaine des Lions évoque sur ce duel contre les Oranje.

Kalidou Koulibaly sur le match contre les Pays-Bas

« On va jouer contre le favori du groupe, contre des joueurs de très bonne qualité. Ce sera un match difficile, comme tous les autres matchs dans le groupe. Mais ce match de lundi est très important pour bien entrer dans cette compétition. On va essayer de bien l’aborder. On est venus très tôt au Qatar pour pouvoir bien se préparer. On a un bon état d’esprit, on va continuer comme ça jusqu’au jour de match. On a hâte d’y être.

Plus de pression à cause du titre de Champion d’Afrique ?

Non ! On cherchait à devenir champions d’Afrique depuis très, très longtemps et on l’a fait. Maintenant, il faut laisser le costume de champions d’Afrique à côté et on reprend notre costume de Sénégalais, on veut montrer qu’on a une des plus fortes nations du football dans le monde. La Coupe du Monde sera un combat très hargneux et très difficile. Il y a de très bonnes équipes, mais je pense qu’on ne fait pas partie des favoris. C’est bien pour nous. On va rester humbles, sans pression. Il faut être calme et essayer de gagner les matchs.

La défense hermétique des Pays-Bas et leur attaque ?

On se prépare à ça. Un match se prépare très longuement. On se prépare donc si bien défensivement qu’offensivement. L’aspect défensif sera très important. On va essayer de bien colmater les brèches, de bien défendre. On aura nos chances. Il va falloir respecter l’adversaire, mais pas trop sur le terrain. On va jouer avec nos armes comme on l’a toujours fait. »

