Battue par l’Angola en demi-finale de la CAN Handball, la sélection féminine sénégalaise devra patienter encore un peu avant de connaître son premier sacre continental. Après avoir résisté longtemps aux assaillants des Palanca Negra, les Lionnes ont craqué en prolongation. Elles tombent et laissent filer l’Angola qui cherchera son 15e titre face au Cameroun. Le sélectionneur national Yacine Messaoudi n’a pas caché sa déception en conférence de presse.

« Il y’a une débauche d’énergie incroyable de l’équipe qui a couru derrière le score durant toute la rencontre. Le ballon a commencé à peser très lourd. On n’a pas réussi face à une défense dense de l’Angola et collectivement on n’a pas réussi à se mettre en situation pour prendre une bonne position. Cette défaite est très lourde émotionnellement. Il y a beaucoup de tristesse et de colère parce qu’on a commis plusieurs erreurs. On a perdu trop de ballons parce qu’on avait mis trop d’engagement, trop de cœur on n’a pas juste joué suffisamment avec la tête. En mon sens, il y aura des regrets parce qu’on a eu l’occasion face à cette équipe.

On a eu cette possession, on devrait être capable de le mettre au fond. Parce que potentiellement on n’aurait pas eu une deuxième chance et exactement ce qui s’est passé. On a eu une seule fenêtre de tir et on ne l’a pas ajustée. Félicitations à l’Angola, elles ont démontré que c’est une grande équipe. Je félicite mon équipe aussi. C’est une tristesse mélangée avec une certaine fierté parce que cette équipe a sorti un grand match. Il faut vraiment qu’on évacue cette frustration, cette déception. Elle est vraiment palpable, pour ensuite se projeter contre le Congo. »

wiwsport.com