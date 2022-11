Aux dépens du Sénégal et du Congo, l’Angola et le Cameroun se retrouvent en finale de la Can féminine de handball édition 2022. Il s’agit d’un remake de la dernière finale de la compétition, remportée par les intraitables angolaises.

Le Cameroun disputera sa cinquième finale de l’histoire de Can handball après avoir pris le dessus sur le Congo. Les Lionnes indomptables, quatre fois médaillées d’argent tenteront de remporter pour une première fois le trophée finale face à l’Angola. Les Palanca Negra, invaincus en Afrique depuis 2014 ont fait tomber le pays hôte de cette édition, le Sénégal pour se hisser en finale. Une affiche au goût de revanche pour des Camerounaises qui ont été battues à domicile et devant leur public par l’Angola en 2021.

wiwsport.com