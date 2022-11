Bara Ndiaye (AS Douanes) et Couna Ndao (ASC Ville de Dakar) sont les Roi et Reine de la saison 2022 de basketball. Ils sont sortis vainqueurs à l’issue du dépouillement des votes effectués ce mardi au siège de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Bara Ndiaye a obtenu 33 voix sur 35, et devance Cheikh Bamba Diallo (DUC) et Samba Daly Fall (AS Douanes). Une distinction qui parachève la grande saison de l’intérieur de l’AS Douanes avec en prime le titre de champion du Sénégal.

Après le grand chelem avec l’ASCVD, Couna Ndao a conservé sa couronne de Reine de la saison en devançant de 15 voix sur 35, Ndeye Siry Diagne (SLBC) et Fatoumata Traore (DBALOC). L’arrière des lionnes entre dans le cercle restreint des joueuses ayant remporté à trois reprises le trophée.

