Après le face-à-face au théâtre national Daniel Sorano où la tension était palpable à tout point de vue, un second dans les locaux de la 2STV où on a senti r une petite accalmie entre Balla e Gaye 2 et Boy Niang 2. Ils ont dansé ensemble pour le plus grand bonheur des amateurs rivés sur leur petit écran. Le ton avait donc baissé mais ce ne sera pas pour longtemps.