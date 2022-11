Ada Fass (Fass-Benno) et Zarco (Grand-Yoff Mbollo) sont conviés ce vendredi à 21 heures à la 25TV pour les besoins de leur premier face to face avant leur affrontement du dimanche 15 janvier.

Ce combat entre Zarco et Ada Fass porte la signature du promoteur Pape Abdou Fall de la structure PAF Productions. Il compte en faire un événement très spécial. Le choix des deux n’est pas fortuit. Ada Fass fait partie des jeunes combattants qui réalisent d’excellentes performances sportives depuis quelques années. Mieux, beaucoup de ses succès figurent parmi les plus belles prouesses techniques de l’arène.

Ce soir, Zarco fera face à un jeune adversaire qui n’écoute que son courage et qui mobilise des foules même lors de ses face-to-face. Ces premières joutes verbales entre Zarco et Ada Fass polarisent toutes les passions et cristallisent toutes les attentions. Ça va chauffer ce soir !