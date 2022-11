Ancien partenaire de Sadio Mané en club, Virgil van Dijk est forcément touché par le forfait de Sadio Mané à la Coupe du Monde.

Quatre jours avant son premier match à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas, le Sénégal a été fixé sur la participation de son meilleur joueur, Sadio Mané. Et c’est la pire des nouvelles possibles. Blessé depuis plus de deux semaines et alors que le suspense existé encore quant à sa disponibilité, l’attaquant des Lions ne sera finalement pas de l’aventure au Qatar.

Il s’est fait opéré de sa blessure au péroné droit et pourrait manquer jusqu’à trois mois de compétition. Interrogé au sujet du forfait de son ancien partenaire à Southampton puis Liverpool, le capitaine des Pays-Bas s’en désole. « Je suis vraiment désolé que Sadio manque le match contre nous et peut-être tout le tournoi », a déclaré Virgil van Dijk en conférence de presse, quelques instants avant l’annonce officielle du forfait de Mané.

« Cette Coupe du Monde mérite tout simplement les meilleurs joueurs, Sadio est l’un d’entre eux. C’est un joueur de classe mondiale, un ami, et il va me manquer Le Sénégal a de bons joueurs, mais pas de la qualité de Mané. Il leur manquera assurément ». Le défenseur de Liverpool se projette également sur le choc contre les Lions d’Aliou Cissé. « C’est notre premier match et un très gros match. Le champion d’Afrique est fort. »

