Yacine Messaoudi, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal n’a pas caché sa grande satisfaction après la qualification des Lionnes ce soir en demi-finale de la Can et au mondial devant l’Egypte (21-19). Le technicien franco-algérien espère que cette victoire va libérer ses joueuses qui doivent défier l’Angola dès demain pour une place en finale.

Se liberer après la qualification

J’espère vraiment que la qualification va nous libérer. Parce qu’on joue avec le frein à main. Je vous rappelle qu’on n’était pas qualifiés pour le dernier mondial, donc l’enjeu était extrêmement important pour nous. Il y avait des stigmates du passé maintenant, il faut se libérer.

Des armes à faire valoir contre l’Angola

Je pense vraiment que face à une équipe du calibre de l’Angola, notre équipe est plus à même de produire son meilleur handball que face à l’Égypte qui a un jeu très particulier. Je crois vraiment à notre capacité de hausse notre niveau de jeu et paradoxalement face à l’adversité je suis convaincu qu’on sera plus à l’aise.

Une victoire méritée

C’est vraiment une satisfaction. J’aime ce pays, j’aime le handball et je suis passionné. Il y a une équipe avec des joueuses et femmes de grand cœur, donc c’est un soulagement. Parce que cette équipe méritait de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux sur le contexte international. Parce qu’elle est vraie et qu’elle a les compétences pour se frotter aux équipes européennes, j’en suis convaincu. Déjà c’est une vraie satisfaction, un soulagement, encore une fois, c’est le moment de très rapidement redescendre et faire focus sur nous, sur l’Angola. On n’a pas fini notre tournoi, c’est une étape et j’espère qu’on sera très ambitieux encore une fois dans 24h.

