En dominant l’Égypte sur le fil en quart de finale, hier, au stade Omnisport de Diamniadio, la sélection sénégalaise a validé son ticket pour les demi-finales de la 25e édition du championnat d’Afrique des Nations de Handball et pour le championnat du Monde.

Désormais dans le dernier carré, les coéquipières de Hawa Ndiaye feront face à l’Angola en début de soirée à 19h30. Face aux Palancas Negras, 14e fois champions d’Afrique et vainqueurs des trois dernières éditions, la mission s’annonce très difficile mais pas impossible. « Je pense vraiment que face à une équipe du calibre de l’Angola, notre équipe est plus à même de produire son meilleur handball que face à l’Égypte qui a un jeu très particulier. Je crois vraiment à notre capacité de hausse notre niveau de jeu et paradoxalement face à l’adversité je suis convaincu qu’on sera plus à l’aise », espère le sélectionneur des Lionnes, Yacine Messaoudi.