Encore une fois, l’Angola barre la route aux Lionnes du Sénégal. En demi-finale de la CAN handball féminine, elles ont été battues sur le fil par l’équipe la plus titrée du continent (24-21). Ainsi s’arrête l’aventure de la bande à Soukeina Sagna.

La sélection féminine sénégalaise de Handball devra attendre avant de connaître son premier succès continental. Pays hôte de la CAN pour la première fois, le Sénégal a longtemps rivalisé avec les reines de cette discipline en Afrique avant de céder en prolongation. Les Lionnes qualifiées pour le championnat du monde en 2023 qui sera coorganisé par le Danemark la Norvège et le Suède, visent désormais la médiale d’Argent.

Film du match

Le premier point du match a été marqué par les Angolaises, la réplique n’a pas tardé avec Soukeina Sagna d’abord buteuse, avant d’enflammer déjà Dakar Arena avec une récupération et sa passe en profondeur pour Fanta Keita (2-1). Les angolaises égalisent et reprennent l’avantage, par l’intermédiaire de Magda. Toussiba les empêche de prendre le large en enchaînant des arrêts décisifs.

Le rythme du match s’accentue, les angolaises plus tranchantes devancent les Lionnes de trois buts (5-2; 7-3).4 La panique s’installe dans le camp sénégalais, la bande à Doungou Camara multiplie les erreurs et pertes de balle. Mais rapidement mobilisées par leurs supporters, les Lionnes se ressaisissent et réduisent l’écart à deux, obligeant le coach angolais à demander un temps mort. Les Lionnes reviennent à un point (10-11) avant de regagner les vestiaires sur le score de (12-10).

En seconde période, les Lionnes ont rapidement recollé sans parvenir pendant longtemps à se détacher, en raison de nombreux face-à-face manqués avec la gardienne angolaise Alberto Marta presque infranchissable. Sans compter les tentatives manquées de Raissa Dapina.

Poussé par son public, le Sénégal n’a jamais lâché et a su une nouvelle fois recoller (20-20). L’arrêt de la gardienne sénégalaise a permis aux siennes d’avoir une balle de match, mais malheureusement, sans solution, Sagna tente un exploit individuel mais perd son duel face à Alberto Marta. Le chrono marque la fin de la partie, les deux équipes se dirigent vers les prolongations. Toujours cote à cote après cinq minutes, l’Angola réussit à prendre le large à 3 minutes de la fin et conserve le score (24-21). Le Sénégal peut avoir des regrets après avoir longtemps tenu tête l’Angola qui depuis 2014 reste invaincu en Afrique.