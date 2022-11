Les champions d’Afrique vont démarrer la Coupe du Monde de football Qatar 2022, face aux Pays Bas, ce lundi, sans leur leader technique Sadio Mané. Suffisant de voir l’inquiétude monter, du côté supporters des Lions à quelques jours du coup d’envoi de ce rendez-vous. Mais pour Amara Traoré qui a accordé cet entretien exclusif à Source A, on doit oublier les individualités au profit du collectif qui nous a valu notre premier trophée continental.

« La force du Sénégal durant la Coupe d’Afrique, c’était le collectif. Donc, moi, je pense qu’à un moment, il faut bien analyser la situation. Au Cameroun, on est parti petit bras, pour finir plus fort. Et à mon avis durant la Can il n’y pas qu’un seul joueur qui est sorti du lot. On avait une équipe qui avait une âme, et c’est cette force collective qui nous a permis de triompher. Mais il faut reconnaître que Sadio Mané apportait de la plus-value dans cette équipe. Maintenant, sa blessure a perturbé la préparation du Sénégal pour ce Mondial.

Et je peux dire que l’équipe pré- pare cette compétition depuis notre qualification après la victoire sur l’Egypte. Sadio Mané est un pilier, un support, une poutre de cette équipe; maintenant, il faut bien gérer sa blessure; sinon, ça peut être un plomb au sein du groupe. Les grandes équipes, de même que les grands joueurs, ont toujours vécu des épreuves. Même durant la Can, l’équipe avait fait face à une épreuve, et à un moment, tout le monde était déçu, les gens n’y croyaient plus. Maintenant il ne faut pas que cette épreuve, c’est-à-dire cette blessure de Mané, soit une fatalité, si on. veut le faire, on ne doit pas être là à pleurnicher.

Le football est un sport collectif, on aimerait avoir Sadio et on espère le récupérer, maintenant il faut que collectif soit plus fort pour com- penser l’absence de Sadio. Dans le football, on ne peut pas compter sur un seul joueur, mais Mané a tellement apporté à l’équipe de sorte qu’on ne peut pas l’oublier. Main- tenant, au cours de la compétition, on saura si les joueurs ont pu développer un collectif fort pour pallier son absence en attendant son retour. Ce qui nous arrive là, c’est une première, Mané double ballon d’or africain, 2e pour le meilleur joueur au monde, c’est au groupe de se surpasser…« , décortique l’ancien entraineur du Sénégal et vice-champion d’Afrique.

Avec Source A