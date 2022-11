Comme énoncé antérieurement sur wiwsport.com, Fils de Balla croisera le fer avec Domou Dangou. L’annonce a été faite par le dernier nommé sur son compte Instagram.

Comme plébiscité par les amateurs et les connaisseurs, le face-à-face entre le poulain de Balla Gaye 2, Fils de Balla et Domou Dangou aura bel et bien lieu. En effet, alors que son combat contre Garga 2 était dans les tuyaux, Fils de Balla avait vu ce duel tomber à l’eau après le refus de son staff.

Ce mercredi, à travers son compte Instagram, Domou Dangou a fait part de son prochain duel contre Fils de Balla. Pour le moment, la date de ce face-à-face n’a pas été communiquée mais les deux lutteurs devront en découdre au courant de la saison, en 2023.

