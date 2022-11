Le match phare de la sixième journée de Ligue 1 se jouera ce samedi avec le « derby de de banlieue » entre AS Pikine et Guédiawaye FC.

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) a décidé de faire jouer la 6e journée de la Ligue 1 uniquement ce samedi à la veille du démarrage de la Coupe du monde. Ainsi cette journée nous offre une alléchante rencontre entre AS Pikine et Guédiawaye FC communément appelée le « Derby de la banlieue ».

Dans le bouillant stade Alassane Djigo à 16 H 30 ce samedi, AS Pikine (6e) et Guédiawaye FC (4e) joueront pour la gagne afin de s’adjuger le « derby de la banlieue » et faire une Bonn opération au niveau comptable.

A l’heure actuelle après 5 journées disputées, les deux équipes sont a égalité de points (8) avec deux victoires , deux nuls et 1 défaite chacune. Toutefois la dynamique semble plus être du coté de Guédiawaye FC qui sort d’une brillante victoire 3-1 face à l’AS Douanes alors que l’AS Pikine avait concédé le nul face à la Linguère.

Si lors des deux dernières confrontations entre les deux formations en championnat s’étaient soldées sur un match nul et vierge, les supporters espèrent cette fois ci assister à une rencontre prolifique en buts et en émotion grâce au public d’Amadou Barry.

