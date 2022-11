Consultant pour la chaîne New World TV lors de la coupe du monde, Emmanuel Adebayor estime que les Lions de la Téranga sont capables de gagner le trophée mondial. L’ancien capitaine des Eperviers du Togo appel à un soutien autour des Champions d’Afrique.

Emmanuel Shéyi Adebayor fait du Sénégal une sélection qui a des atouts de soulever la prochaine Coupe du monde. En Afrique, c’est la meilleure actuellement. « L’équipe la plus en forme sur le continent c’est le Sénégal. Ils nous ont prouvé sur le terrain et en dehors que c’est une équipe très forte. Ils ont gagné la CAN au Cameroun avec un joueur qui vient de terminer deuxième meilleur joueur au monde au Ballon d’Or France Football », rappelle l’ancien buteur d’Arsenal.

Et à l’ancien du Real Madrid d’ajouter : « A nous de le soutenir, d’envoyer nos prières vers lui pour qu’il puisse nous ramener la coupe du monde en Afrique ». Bien que les Lions de la Téranga présente un effectif de bonne qualité, ils doivent gérer la blessure de leur star Sadio Mané. Ces propos d’Adebayor ont été recueillis avant la blessure de Mané.

wiwsport.com avec icilome